Лукашенко пригрозил инвесторам жесткими мерами

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- Хочу предупредить: если с инвестором договорились, он должен исполнять свои обязательства. Если нет - должны следовать жесткие санкции. А то у нас так: если не получилось, давайте пойдем к президенту - перепрофилируем. Хватит заниматься этим перепрофилированием. Не сделал - будь добр нести ответственность, - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что сроки строительства и внешнего благоустройства объектов ни в коем случае не должны превышать трех лет.

- Это касается и домов, и других объектов, которые строим. Что это за дело: деревня как деревня, улица как улица - нет, какой-то инвестор взял землю и развел стройку на 5 - 7 лет. Машины туда едут - пыль, грязь. Это ненормально. Если ты хочешь построить дом или какой-то объект - пожалуйста, вот тебе участок, ты подготовься для того, чтобы можно было строить, прежде всего финансово, и максимум за три года построй объект, сделай благоустройство. Внутри можешь даже не делать - это твое дело. Главное, чтобы внешне было нормально, благоустроено и людям не мешало. Вы наведите порядок в Минске и областях. А Анфимову (председатель КГК Леонид Анфимов) надо посмотреть на некоторые подобные долгострои и кое-кого проучить или научить. Если они взяли и не хотят строить - изъять эти участки, чтобы неповадно другим было. Смотрите, чтобы у нас не было этой торговли: вы выделили ему участок, он его начинает перепродавать и карманы на этом набивать. Этого быть не должно. Взял участок - иди строй, не хочешь - верни обратно с определенной ответственностью за то, что ты не сделал того, для чего получал этот участок. Здесь нам надо наводить порядок, - цитирует belta.by.