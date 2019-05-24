2019-05-24T14:37:34+03:00
Общество
КП Беларусь

На церемонии открытия II Европейских игр будет использована технология дополненной реальности

А общий объем задействованной техники составит около 300 тонн
Григорий ГРИБОВ
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На церемонии открытия II Европейских игр будет использована технология дополненной реальности. Фото: Directorate of the 2nd European Games 2019.На церемонии открытия II Европейских игр будет использована технология дополненной реальности. Фото: Directorate of the 2nd European Games 2019.
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Благодаря новой технологии виртуальные объекты становятся частью реальности. Гости церемонии насладятся красотой белорусской природы, увидят рядом с собой животных и птиц.

- Каждый зритель может скачать на смартфон или планшет специальное приложение, которое скоро будет доступно в App Store и Google Play, и при наведении гаджета на объекты человек увидит дополнительные элементы, - рассказал технический продюсер церемонии открытия и закрытия II Европейских игр Сергей Калинников. - ТВ-версия также будет включать эти дополнения в более качественной прорисовке.

Специалист также рассказал, что 15 мая начался монтаж оборудования для церемонии открытия. В Минск прибыли уже 10 фур (примерно 70 тонн оборудования). А общий объем задействованной техники составит около 300 тонн. По периметру стадиона будет висеть более тысячи световых гало, 3 тысячи кв. м экранов, в центре поля разместится большая поворотная сцена с подъемными механизмами. Сейчас идет монтаж тросовой подвесной системы - это новинка, используемая на территории СНГ впервые. Уникальное оборудование предназначено для подъема объектов и даже для полетов артистов.

Монтаж всей технической начинки рассчитан примерно на месяц.

- Самое сложное - то, что мы должны оставить поле в рабочем состоянии, так как на следующий день после открытия здесь уже пройдут тренировки, - добавил Сергей Калинников. - Поэтому всю арену закроем специальным материалом. На беговых дорожках будет одно покрытие, на газоне другое, прозрачное, которое может находиться 14 дней, не причиняя ущерба газону.

С 15 июня приступят к техническим прогонам. А генеральный прогон церемонии открытия, уже со зрителями, пройдет 19 июня, сообщает агентство «Минск-Новости».

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