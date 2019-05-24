Румас - Медведеву: наши позиции по интеграции сходятся на 70%

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Сегодня встретились премьер-министры Беларуси и России. Обсуждали в том числе так называемую интеграцию. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас предлагает найти развязки по нерешенным вопросам интеграции в Союзном государстве.

- Как и договаривались в Ереване, мы получили от вас оперативно предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства. Мы тщательно проработали и также оперативно представили вам свои предложения. Думаю, что сегодня сможем обсудить их. На 70% наши позиции сходятся. И сегодня хотелось бы по оставшимся 30% понять, в чем у нас различие и какие развязки есть, - цитирует Сергея Румаса belta.by.

- Это, мне кажется, абсолютно правильный подход, я его приветствую, давайте так и поступим, - отметил Дмитрий Медведев.

Сергей Румас также поздравил Дмитрия Медведева с победой сборной РФ над командой США на чемпионате мира по хоккею в Словакии.