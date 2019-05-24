Лукашенко в Куропатах: «Надо посадить деревья. Те, кто там лежит, спасибо скажут»

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Сегодня Александр Лукашенко осматривал Минскую кольцевую автодорогу. По пути следования автобус не раз останавливался. Одной из таких остановок стало урочище Куропаты, где недавно были проведены работы по благоустройству.

- Здесь надо заняться дополнительно посадкой деревьев. И они, кто там лежит - они нас видят, - спасибо скажут. По периметру туи можно, - отметил Лукашенко. - Подумайте, как окончательно благоустроить Куропаты. Когда-то мы еще пройдем, посмотрим. Но недопустимо, чтобы кто-то тут что-то делал без разрешения. Это же политическая демонстрация. Это кому-то надо. Можешь прийти, пожалуйста, помолись, положи цветы и уходи, не мешай этим людям.