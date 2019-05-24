2019-05-24T18:11:05+03:00
Экономика
КП Беларусь

Ночью на 25 мая могут не работать пластиковые карты

Банковский процессинговый центр предупредил о сбоях
Надежда БУТОВИЧ
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Перерыв в обслуживании "пластика" продлится примерно час: с 02.00 до 03.00.Перерыв в обслуживании "пластика" продлится примерно час: с 02.00 до 03.00.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В ночь с пятницы на субботу, с 24 на 25 мая, пользователи могут столкнуться со сбоями в работе карточек, проинформировали в пресс-службе Банковского процессингового центра.

– На это время техслужбой центра запланировано проведение сервисных работ, – уточнили в БПЦ.

На техобслуживание комплекса обработки авторизационных запросов в режиме реального времени по переключению каналов связи на сетевом оборудовании планируется затратить всего около часа. Поэтому перерыв в работе банковского «пластика» будет краткосрочным, с 02.00 до 03.00 часов.

Однако будьте готовы, что в этот период вы не сможете оплатить картой ни за покупки в торговых и сервисных объектах, ни получить деньги в пункте выдачи, ни оплатить за что-либо через банкомат или инфокиоск.

В Банковском процессинговом центре приносят извинения за возможные неудобства.

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