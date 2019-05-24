Суриков о Бабиче: «Он так и не понял, кто в Беларуси главный»

Суриков убежден, что главные в Беларуси не послы, а президент. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Наверное, впервые в суверенной истории нашей страны, столько внимания СМИ отдавалось бы послу братского государства, как много говорили и писали о Михаиле Бабиче. Работа бывшего чрезвычайный и полномочного посла РФ в нашей стране запомнится громкими высказываниями и категоричными заявлениями. Что уж таить, даже его уход с поста главы российской дипмиссии был по меньшей мере неожиданным.

Скоропалительный отзыв Бабича прокомментировал журналистам «Народной Воли» еще один бывший посол России в Беларуси Александр Суриков.

– Его судьба сложилась так. Видимо, он так и не понял, кто в Беларуси главный, – предположил дипломат. – Думаю, что так произошло, потому что до этого в России Бабич был большим начальником, руководителем целого округа (Прим.: возглавлял Приволжский ФО). Беларусь же является суверенным, самостоятельным государством, а не федеральным округом – вот этого главного, Бабич так и не понял.

В свою очередь Суриков напомнил, что главным в нашей стране является президент.

– Не Суриков, не Бабич и не следующий посол, который приедет не главные. Главный в Беларуси – президент Александр Григорьевич Лукашенко. И это должно быть понятно не только российскому, но и всем другим послам. А российскому главе дипведомства – в особенности, так как Россию и Беларусь связывают вековые братские отношения.

Впрочем, глава белорусского МИДа на Бабича не в обиде: Владимир Макей в Брюсселе, комментируя работу Михаила Бабича, признался, что «нет претензий по содержанию, может быть немного по форме».

В любом случае, сейчас место посла в Беларуси отдано другому российскому политику: Дмитрий Мезенцев должен вскоре занять высокий пост в Минске.