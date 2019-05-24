Первые станции третьей ветки метро Минска готовы на 80 - 98%

Три других станции третьей линии метро заработают к 2023 году. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Первая очередь третьей ветки столичного метро возводиться по графику, сообщил belta.by Леонид Сухальский, гендиректор «Минск метростроя».

– В первом полугодии 2020 года четыре новые станции начнут принимать пассажиров. Сдача еще трех станций запланирована на 2023 год, – объяснил руководитель метростроя столицы.

Сейчас завершается вынос сетей, на очереди – строительные работы. Кроме того, уже продолжается проектирование новых станций в направлении площади Бангалор. С 2020 года там начнут выносить сети и подготавливать территорию под строительство.

– На сегодня готовность станции «Вокзальной» 95 процентов: остаются отделка и штукатурка, укладка гранита, керамогранита, труб под главные сети и так далее. До конца работ на этой станции осталось не более 4 – 5 месяцев. Станция «Ковальская слобода» готова на 98 процентов, в скором времени там полностью закончат отделку, пока идет укладка гранита по платформе и входным группам. На «Юбилейной» на данный момент идет установка монолитных железобетонных конструкций, в сентябре запланировано приступить к отделочным работам. На «Площади Франтишка Богушевича» готовность работ около 80 процентов, – пояснил Леонид Сухальский.

Запуск третьей метролинии зависит и от того, как быстро «пройдет» под землей «Алеся» – механизированный тоннелепроходческий щит. Сейчас щит завершает проходку от «Вокзальной» до «Ковальской слободы», затем ее перенаправят на «Аэродромную».

По словам специалистов, прилагаются все усилия, чтобы 1 января 2020 года новую ветку опробовал первый поезд.