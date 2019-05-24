2019-05-24T19:40:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Бывшего главврача 9-ой больницы приговорили к 5 годам лишения свободы

Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Ближайшие пять лет медик проведет в колонии, если он не обжалует приговор в вышестоящей инстанцииБлижайшие пять лет медик проведет в колонии, если он не обжалует приговор в вышестоящей инстанцииФото: Павел МАРТИНЧИК
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В минувший четверг, 23 мая, был вынесен приговор бывшему главврачу 9-ой больницы Валерию Кушниренко. Медик признан виновным по ч. 2 статьи 430 УК РБ (Получение взятки).

- Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, - сообщили «Комсомолке» в суде Московского района Минска.

Отбывать наказание Кушниренко будет в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества. Он также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Напомним, масштабное "дело медиков" началось в прошлом году. Кто-то из медиков уже осужден и приговорен к разным срокам. По словам главы МВД Игоря Шуневича, для осужденных врачей в колонии не создан особый отряд. Но министр подумает над тем, как создать условия для врачей в колонии, чтобы "использовать их навыки, знания и умения".

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