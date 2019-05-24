Датчанин пришел пешком из Польши в Беларусь по шпалам

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На своих двоих по шпалам в неистовом стремлении увидеть белорусскую столицу пришел в нашу страну 24-летний гражданин Дании, информируют о происшествии в пресс-службе Государственного погранкомитета.

Странного путешественника, который бодро шагал прямо по железнодорожному полотну, заметили пограничники благодаря системе видеонаблюдения. Нарушителя задержали в четверг, 23 мая, прямо на шпалах, примерно в ста метрах от госграницы.

И молодого человека, может быть, даже бы отпустили – все-таки передвижение на своих двоих до сих пор является самым распространенным способом транспортировки людей в мире, но у туриста оказалось не все хорошо с документами.

– Паспорт иностранца просрочен уже на два года, среди других документов, удостоверяющих личность, оказались только водительские права. После задержания мужчина пояснил, что идет в Минск, как турист. При себе у него еще были две карты: Беларуси и России, – рассказали в ГПК.

Пока датчанин задержан до выяснения личности, против него начат административный процесс по обвинению в незаконном пересечении границы и нарушении правил пребывания. О происшествии также проинформированы пограничники Польши.