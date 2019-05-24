2019-05-24T20:49:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

СК завершил расследование убийства 21-летнего минчанина, которого зарезал студент-иностранец

Убийца свою вину не признает
Надежда БУТОВИЧ
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Иностранец пришел на встречу пьяным и с ножом.Иностранец пришел на встречу пьяным и с ножом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Резонансное убийство произошло в столице в ноябре прошлого года, уточнили в пресс-службе Следственного комитета.

Вечером 12 ноября недалеко от здания «Белорусской государственной авиационной академии» на улице Уборевича в Минске договорились встретиться два молодых человека. На «разборки» выпивший 18-летний студент-иностранец привел с собой друзей соотечественников, пришел с товарищами и его оппонент – 21-летний минчанин.

– Молодые люди, судя по переписке в соцсетях, давно конфликтовали и в тот вечер решили расставиться все точки на «и», – пояснили в пресс-службе.

На месте молодые люди разговаривали тет-а-тет (друзья обоих стояли в стороне), потом же градус беседы стал накаляться и иностранец схватился за нож. Молодому минчанину было нанесено несколько ранений, дальше к потасовке подключились еще несколько парней.

– Драка продлилась не больше 30 секунд. Потом иностранцы сбежали, а белорусские парни повезли друга в больницу. Молодой человек скончался в учреждении здравоохранения, – сказали в СК.

Экспертиза показала, что минчанин скончался из-за ножевого ранения в область живота –была повреждена аорта, началось наружное и внутреннее кровотечения.

Убийцу задержали в тот же вечер, от дачи показаний он отказался и свою вину не признал, сейчас находится под арестом. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Против других студентов-иностранцев, которые присутствовали при убийстве, уголовные дела не возбуждены, по причине отсутствия в их действиях состава преступления.

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