СК завершил расследование убийства 21-летнего минчанина, которого зарезал студент-иностранец
Резонансное убийство произошло в столице в ноябре прошлого года, уточнили в пресс-службе Следственного комитета.
Вечером 12 ноября недалеко от здания «Белорусской государственной авиационной академии» на улице Уборевича в Минске договорились встретиться два молодых человека. На «разборки» выпивший 18-летний студент-иностранец привел с собой друзей соотечественников, пришел с товарищами и его оппонент – 21-летний минчанин.
– Молодые люди, судя по переписке в соцсетях, давно конфликтовали и в тот вечер решили расставиться все точки на «и», – пояснили в пресс-службе.
На месте молодые люди разговаривали тет-а-тет (друзья обоих стояли в стороне), потом же градус беседы стал накаляться и иностранец схватился за нож. Молодому минчанину было нанесено несколько ранений, дальше к потасовке подключились еще несколько парней.
– Драка продлилась не больше 30 секунд. Потом иностранцы сбежали, а белорусские парни повезли друга в больницу. Молодой человек скончался в учреждении здравоохранения, – сказали в СК.
Экспертиза показала, что минчанин скончался из-за ножевого ранения в область живота –была повреждена аорта, началось наружное и внутреннее кровотечения.
Убийцу задержали в тот же вечер, от дачи показаний он отказался и свою вину не признал, сейчас находится под арестом. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Против других студентов-иностранцев, которые присутствовали при убийстве, уголовные дела не возбуждены, по причине отсутствия в их действиях состава преступления.
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