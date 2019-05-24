Белорусский металлургический завод остался без гендиректора

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В пресс-службе «Белорусского металлургического завода» сообщили об уходе с должности генерального директора Анатолия Савенка, транслирует информацию belta.by.

Пост гендиректора «БМЗ – управляющей компании холдинга «БМК» Савенок оставил с формулировкой: «по соглашению сторон».

– На заводе Анатолий Николаевич проработал без малого 30 лет. Он начинал в 1989 году с должности травильщика-гальваника. Затем трудился мастером, старшим мастером, замначальника цеха, начальником сталепроволочного цеха №2, директором по метизному производству. Десять лет назад, в 2009 году – возглавил предприятие, – рассказали на БМЗ.

Отмечается, что при Анатолии Савенке началась в 2010 году масштабная модернизация предприятия, которая успешно завершилась в прошлом году.

– Технологические процессы были усовершенствованы практически на всех пределах предприятия: от сырьевого обеспечения до создания цехов нового производства. Успешно освоены новые виды продукции, сертифицирована система управления качеством. Также с 2010 по 2018 годы БМЗ смог выйти со своей продукцией на премиальные рынки, наша продукция сейчас поставляется ведущим компаниям мирового автопрома, – добавили в пресс-службе.

С 25 мая исполнять обязанности гендиректора завода будет первый зам Анатолий Волков.