«Слугу народа» с Зеленским в главной роли заблокировали в Беларуси и России

Сериал запрещен к просмотру на YouTube, но пока еще доступен на других платформах

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Украинский ситком «Слуга народа», первый сезон которого вышел в 2015 году, когда еще никто не думал о Владимире Зеленском как президенте Украины, сходу обрел популярность. В комедии простой учитель вступил в борьбу с олигархами, нечестными чиновниками и даже… собственной семьей. И все ради одной цели – блага украинского народа.

Второй сезон (2017 год), вышедший в формате как полноценного фильма, так и сериала, как, впрочем, и три серии заключительного третьего сезона (2019) «Слуги народа», который в медиасфере назвали продуманным пиар-ходом, продолжили историю президента из народа и завершились великим украинским экономическим чудом, то бишь – хеппи-эндом.

Однако 25 мая стало известно, что посмотреть сериал в Беларуси и России стало затруднительно. На официальных каналах студии «Квартал 95» на YouTube он заблокировал.

В России права на показ ситкома купил Яндекс, сообщают «Ведомости», смотреть сериал теперь можно только платно по подписке. Почему в Беларуси сбои с трансляцией, пока неясно.