Минчанка Мариам Абделькадер победила в «Голос. Дети-6», как и все 9 финалистов. Фото: кадр из видео

После скандала с голосованием в пользу Микеллы Абрамовой продюсеры шоу решили отдать победу всем финалистам, включая дочь Алсу

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24 мая в специальном выпуске «Голос.Дети-6» должны были объявить победителя шоу. В прямой эфир пригласили всех финалистов, но Микелла Абрамова отказалась участвовать в съемках. Дети в тройках и дуэтах исполнили хиты своих наставников, а затем выступили сольно. В спецвыпуске наставники, кстати, участвовали дистанционно.

- Включение из шоппинга в Милане, - пошутил после обращения к детям Светланы Лободы Дмитрий Нагиев.

Среди финалистов была и наша белоруска –11-летняя минчанка Мариам Абделькадер, она была в команде Пилагеи. Зрители наверняка помнят Мариам по третьему сезону «Талента краiны» - голосистая девочка также прошла в финал белорусского проекта ОНТ.

После выступления всех участников Константин Эрнст поднялся на сцену и вручил всем финалистам заветные статуэтки со словами: «На шоу «Голос. Дети» ничего не продается». Эрнст также обратился к Микелле и заявил, что она - часть большой семьи проекта и такая же победительница.

В итоге каждый финалист получил от «Голос. Дети-6» денежный приз на сумму около 15 400 долларов и возможность записать свой первый сингл в звукозаписывающей студии.

Мариам Абделькадер из Минска прошла в финал «Голос. Дети - 6» (читать далее)