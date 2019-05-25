Малыши, на старт! Мы начинаем большой семейный праздник

Мы начинаем ползать, а потом и бегать! Фото: Артем БАЗАРОВ

Уже шестой раз «Комсомолка» проводит семейный праздник «Малыши, на старт!», где соревнуются самые маленькие, а родители веселятся

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Это уже не только традиция редакции, но и многих семей наших читателей. В соцсетях нам писали люди и спрашивали, будут ли в этом году «Малыши». Конечно, будут! А точнее уже есть!

Субботним утром мы собрались вместе с нашими читателями, которые зарегистрировались на праздник. Шустрые малыши от 6 месяцев до 2 лет уже готовятся к старту. Соревнования по традиции пройдут в двух группах - «ползуны» и «бегуны». И все получат подарки (Гран-при в каждой группе - велосипед от Президентского спортивного клуба), программа праздника - насыщенная, с развлечениями для всей семьи.

Ведет шоу теле- и радиоведущий Дмитрий Губич и финалисты детского «Евровидения» Руслан Асланов и Хелена Мерави. А мы начинаем!

Для тех, кто не успел зарегистрироваться, мы будем вести трансляцию в группе в Одноклассниках.