Погода в выходные: грозы, ливни, туман

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25 мая в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы местами по юго-востоку сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, по юго-востоку +15..+16°С, максимальная в середине дня +19..+25°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

26 мая преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западу республики пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, по юго-востоку до +13°С, максимальная днем от +15°С по северо-западу до +23°С по юго-востоку.

27 мая республика окажется в поле пониженного атмосферного давления. Местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +16..+23°С, в южных районах до +25°С, сообщает «Белгидромет».