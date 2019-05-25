2019-05-25T13:00:26+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Лобовое столкновение под Новополоцком: отец погиб, ребенка спасло автокресло

Авария произошла около 19 вечера 24 мая.
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Лобовое столкновение под Новополоцком: отец погиб, ребенка спасло автокресло. Фото: gorod214.byЛобовое столкновение под Новополоцком: отец погиб, ребенка спасло автокресло. Фото: gorod214.by
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Водитель автомобиля «Ситроен» выехал на встречную полосу, чтобы обогнать автобус и врезался лоб в лоб с «Жигули». Водитель «Жигули» погиб на месте аварии, его супруга госпитализирована с травмами различными степень тяжесть. Вместе с родителями в машине был ребенок – к счастью, он был в автокресле и не пострадал. Водитель «Ситроена» и его пассажиры тоже не пострадали, рассказала официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева gorod214.by.

Ребенка спасло автокресло. Фото: gorod214.by.

Ребенка спасло автокресло. Фото: gorod214.by.

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