Лобовое столкновение под Новополоцком: отец погиб, ребенка спасло автокресло

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Водитель автомобиля «Ситроен» выехал на встречную полосу, чтобы обогнать автобус и врезался лоб в лоб с «Жигули». Водитель «Жигули» погиб на месте аварии, его супруга госпитализирована с травмами различными степень тяжесть. Вместе с родителями в машине был ребенок – к счастью, он был в автокресле и не пострадал. Водитель «Ситроена» и его пассажиры тоже не пострадали, рассказала официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева gorod214.by.