2019-05-25T13:31:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Привлекали внимание швабрами, ключами и мобильными телефонами. Как прошел семейный чемпионат "Малыши, на старт!"

"Комсомолка" уже в шестой раз организовывает праздник для своих читателей и их детей
Настасья КОРСАК
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"Малыши, на старт!" - ежегодный праздник "Комсомолки" и партнеров"Малыши, на старт!" - ежегодный праздник "Комсомолки" и партнеровФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Вот и отгремел наш семейный праздник "Малыши, на старт!" В субботу утром собрались около сотни семей, чтобы посоревноваться в бегании и ползании. Соревновались по традиции в двух возрастных категориях. Самые маленькие - ползуны, те, кто постарше, - бегуны. А еще после соревнований детишек соревновались и папы. Самым быстрым ползуном стал Илья Яковин, а самым быстрым бегуном стал Борисенок Григорий. Все участники получили подарки, а гран-при в каждой группе - велосипед от Президентского спортивного клуба.

Илья Яковин с родителями и организаторами конкурса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Илья Яковин с родителями и организаторами конкурсаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Для настоящих спортсменов обувь не нужна Фото: Артем БАЗАРОВ

Для настоящих спортсменов обувь не нужна Фото: Артем БАЗАРОВ

На празднике детям рисовали аква-грим Фото: Артем БАЗАРОВ

На празднике детям рисовали аква-грим Фото: Артем БАЗАРОВ

Привет! Фото: Артем БАЗАРОВ

Привет! Фото: Артем БАЗАРОВ

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