Привлекали внимание швабрами, ключами и мобильными телефонами. Как прошел семейный чемпионат "Малыши, на старт!"

"Комсомолка" уже в шестой раз организовывает праздник для своих читателей и их детей

Изменить размер текста: A A

Вот и отгремел наш семейный праздник "Малыши, на старт!" В субботу утром собрались около сотни семей, чтобы посоревноваться в бегании и ползании. Соревновались по традиции в двух возрастных категориях. Самые маленькие - ползуны, те, кто постарше, - бегуны. А еще после соревнований детишек соревновались и папы. Самым быстрым ползуном стал Илья Яковин, а самым быстрым бегуном стал Борисенок Григорий. Все участники получили подарки, а гран-при в каждой группе - велосипед от Президентского спортивного клуба.

Илья Яковин с родителями и организаторами конкурсаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Для настоящих спортсменов обувь не нужна Фото: Артем БАЗАРОВ

На празднике детям рисовали аква-грим Фото: Артем БАЗАРОВ