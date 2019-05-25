2019-05-25T15:00:57+03:00
Общество
КП Беларусь

Умер Марри Гелл-Манн - лауреат Нобелевской премии по физике

Американский физик умер на 90-м году жизни
Екатерина БОЛГОВА
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В США умер Марри Гелл-Манн - выдающийся ученый, лауреат Нобелевской премии по физике. Фото: GLOBAL LOOK PRESSВ США умер Марри Гелл-Манн - выдающийся ученый, лауреат Нобелевской премии по физике. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США умер Марри Гелл-Манн - выдающийся ученый, лауреат Нобелевской премии по физике. Он скончался на 90-м году жизни, сообщается на сайте основанного им института Санта-Фе.

"Мы со скорбью сообщаем о кончине нобелевского лауреата, корифея по многим направлениям Марри Гелла-Манна - одного из величайших физиков XX века, первооткрывателя, сооснователя ИСФ (Института Санта-Фе), предтечи кварка (фундаментальной частицы)", - говорится в сообщении института Санта-Фе в Twitter.

Известно, что Гелл-Манн умер в своем доме 24 мая. Причина смерти не уточняется.

Марри Гелл-Манн является лауреатом Нобелевской премии по физике 1969 года. Ученый был отмечен за открытия, посвященные классификации элементарных частиц и их взаимодействием.

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