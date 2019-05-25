Насосная станция сбросила отходы в Воложинку – пострадать могут реки Ислочь и Неман

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Всему причина авария на насосной станции в Минском районе. Станция сбросила коммунальные отходы в реку через аварийный сброс. Под угрозой загрязнения оказалась не только Воложинка. Маленькая речка впадает в Ислочь, а та, в свою очередь, в Неман.

Экологи взяли пробы из разных участков реки. Результат исследования показал, что предельно допустимые нормы загрязняющих веществ вниз по течению превышены в несколько раз. Районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды уже оштрафовала коммунальное предприятие на 33 тысячи рублей.

Специалистами решено проводить мониторинг реки не раз в полгода, как раньше, а еженедельно. Уровень загрязнения реки официально пока не назван. Возможно, он станет известен после повторного исследования проб, сообщает канал ОНТ.