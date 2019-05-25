2019-05-25T16:09:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Насосная станция сбросила отходы в Воложинку – пострадать могут реки Ислочь и Неман

Река приобрела молочный оттенок, прибрежная трава покрылась желтой пленкой. В округе стоит едкий неприятный запах
Эвика ОТТО
Поделиться:
Насосная станция сбросила отходы в Воложинку – пострадать могут реки Ислочь и Неман. Фото: ОНТНасосная станция сбросила отходы в Воложинку – пострадать могут реки Ислочь и Неман. Фото: ОНТ
Изменить размер текста:

Всему причина авария на насосной станции в Минском районе. Станция сбросила коммунальные отходы в реку через аварийный сброс. Под угрозой загрязнения оказалась не только Воложинка. Маленькая речка впадает в Ислочь, а та, в свою очередь, в Неман.

Экологи взяли пробы из разных участков реки. Результат исследования показал, что предельно допустимые нормы загрязняющих веществ вниз по течению превышены в несколько раз. Районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды уже оштрафовала коммунальное предприятие на 33 тысячи рублей.

Специалистами решено проводить мониторинг реки не раз в полгода, как раньше, а еженедельно. Уровень загрязнения реки официально пока не назван. Возможно, он станет известен после повторного исследования проб, сообщает канал ОНТ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Средняя зарплата в апреле в Беларуси – 1073,7 рубля
Умер Марри Гелл-Манн - лауреат Нобелевской премии по физике
Привлекали внимание швабрами, ключами и мобильными телефонами. Как прошел семейный чемпионат "Малыши, на старт!"
Лобовое столкновение под Новополоцком: отец погиб, ребенка спасло автокресло
Погода в выходные: грозы, ливни, туман
Малыши, на старт! Мы начинаем большой семейный праздник
Минчанка Мариам Абделькадер победила в «Голос. Дети-6», как и все 9 финалистов
«Слугу народа» с Зеленским в главной роли заблокировали в Беларуси и России
Белорусский металлургический завод остался без гендиректора
СК завершил расследование убийства 21-летнего минчанина, которого зарезал студент-иностранец
Датчанин пришел пешком из Польши в Беларусь по шпалам
Бывшего главврача 9-ой больницы приговорили к 5 годам лишения свободы
Первые станции третьей ветки метро Минска готовы на 80 - 98%
Суриков о Бабиче: «Он так и не понял, кто в Беларуси главный»
Ночью на 25 мая могут не работать пластиковые карты
Лукашенко в Куропатах: «Надо посадить деревья. Те, кто там лежит, спасибо скажут»
Звезда мирового уровня станет хедлайнером II Европейских игр в Минске
Румас - Медведеву: наши позиции по интеграции сходятся на 70%
На церемонии открытия II Европейских игр будет использована технология дополненной реальности
Лукашенко пригрозил инвесторам жесткими мерами
В Минске грузовой микроавтобус насмерть сбил пенсионерку
Ермошина предложила выбирать мэров городов
Лукашенко посмотрел МКАД: «Надо развивать придорожный сервис»
Виктор Гончаренко второй раз стал отцом
В полуфинале ЧМ по хоккею сыграют Россия и Финляндия
Парад на 3 июля в Минске перенесли на поздний вечер
В Гомельском районе велосипедист погиб под колесами трактора