С сегодняшнего дня топливо снова дорожает на копейку

И при этом все равно стоит меньше, чем у соседей

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Еженедельно растущие цены на бензин уже стали белорусской традицией. Нынешние выходные - не исключение. С 26 мая топливо дорожает на 1 копейку. Бензин АИ-92-К5-Евро будет стоить 1 руб. 57 коп., АИ-95-К5-Евро - 1 руб. 68 коп., АИ-98-К5-Евро - 1 руб. 89 коп., дизельное топливо - 1 руб. 68 коп.

В концерне Белнефтехим сообщают, что в связи с укреплением белорусского рубля цена российской нефти за май увеличилась на 18,6%.

- В таких условиях с целью компенсации возрастающих затрат НПЗ и поддержания их финансовой устойчивости продолжается реализация выбранной концерном стратегии поэтапного изменения цен на нефтепродукты, - цитирует belta.by представителей Белнефтехима. - Даже после повышения цен стоимость белорусского моторного топлива остается на более низком уровне, чем в сопредельных государствах, кроме Российской Федерации, имеющей достаточные запасы собственного углеводородного сырья.