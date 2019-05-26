В Барановичах загорелось хлопчатобумажное производство

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Пожар в здании административно-бытового корпуса Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения начался днем в субботу, 25 мая. Прибывшие на место спасатели потушили возгорание. Как сообщает 112.by, пострадавших нет, эвакуацию проводить не пришлось. Однако огонь повредил оргтехнику и мебель, а также закоптил стены и потолок в одном из кабинетов. Причины возгорания пока не известны.