В Жодино студенты спасли ребенка, который провалился в канализационный люк

Артур Киткевич (в центра) сам прыгнул в канализационный люк, чтобы спасти ребенка. ФОТО: ex-press.by

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Все случилось в среду, 22 мая, в Жодино. Местная жительница гуляла с трехлетним ребенком, который внезапно провалился в открытый канализационный люк в траве. Это заметили трое парней, которые сидели на скамейке неподалеку, и поспешили на помощь. Один из них прыгнул в люк следом за мальчиком и с помощью друзей поднял его наверх.

- Вонь стояла страшная, все были грязные ужасно. Но парни, особенно тот, который бежал первым и прыгнул в яму, на мой взгляд, просто герой, - рассказал изданию ex-press.by Сергей.

Позже выяснилось, что героя зовут Артур Киткевич, он студент четвертого курса и скоро получит специальность электрика. А друзья, помогавшие ему спасать мальчика, - это Евгений Чернушевич и Илья Журавлев.