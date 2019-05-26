В деревне Лоевского района внезапно умер двухмесячный малыш

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Трагедия случилась в одной из деревень Лоевского района. 26-летняя мать, проснувшись, обнаружила в постели возле себя мертвого двухмесячного сына. Женщина сразу вызвала милицию и скорую помощь, которая и зафиксировала смерть младенца. Повреждений на теле ребенка не оказалось, но что именно случилось, пока неизвестно.

В семье воспитывается двое детей.

- При посещении смотровыми комиссиями и медицинском патронаже негативных замечаний в отношении отца и матери не было, - цитирует издание gp.by заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних Лоевского района Людмила Журавская.