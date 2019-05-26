В финале Кубка Беларуси по футболу «Шахтер» обыграл «Витебск»

"Шахтер" был фаворитом матча, но "Витебск" играл на родном стадионе. Фото: abff.by

Горняки в третий раз стали обладателем трофея

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В Витебске в финальной игре сошлись солигорский «Шахтер» и «Витебск». Обе команды уже обеспечили себе участие в Лиге Европы, поэтому на кону был только спор за второй по престижности трофей белорусского клубного футбола.

Ранее «Шахтер» восемь раз играл в финале и побеждал дважды (2004, 2014), у «Витебска» был единственный и победный финал в 1998 году (еще под именем «Локомотив-96»).

В первом тайме команды по очереди владели инициативой. В концовке солигорчане взяли матч под контроль и перед свистком на перерыв сочинили классный гол: Юрий Ковалев верхом забросил мяч, а Дарко Бодул элегантно ушел от защитников и пробил точно в угол.

Во втором тайме счет 2:0 сделал Никола Антич, пробивший со штрафного.

Так «Шахтер» в третий раз стал обладателем Кубка Беларуси.

Примечательно, что за «Шахтер» играл Павел Рыбак. Ранее он в составе разных команд четыре раза играл в финале Кубка Беларуси и ни разу не выигрывал.