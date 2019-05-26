Минчанин залез в окно к своей знакомой и украл ее телефон Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Курьезная кража произошла в Минске. Как сообщает ont.by, мужчина решил заглянуть в гости к своей знакомой. Женщина не открывала. Гость оказался настойчивым и забрался в квартиру через открытое окно. Выяснилось, что хозяйка квартиры спала, но вместо того, чтобы разбудить ее, мужчина... украл у нее мобильный телефон. Его он сдал в ломбард за 40 рублей, а на полученные деньги купил алкоголь.

Милиция задержала вора. Оказалось, что он уже не раз привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.