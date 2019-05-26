Сборная Финляндии обыграла Канаду и в третий раз в истории стала чемпионом мира

Марко Анттила на чемпионате мира забросил четыре шайбы, причем все были сверхважными: в играх со Швецией, Россией, Канадой. Фото: vk.com/iihfhockey

От них мало кто ждал этого, но они это сделали

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В финальном матче на чемпионате мира по хоккею сборная Финляндии обыграла Канаду – 3:1. Причем, еще по ходу матча они не реализовала буллит.

Вообще в начале турнира мало кто мог предположить их победу. Во многом неожиданно финны обыграли в четвертьфинале Швецию. В полуфинале одолели Россию – россиянам их приметы не помогли.

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И вот в финале обыграна Канада. Для Финляндии это третья на чемпионатах мира. И предыдущая в 2011 году также была одержана в Словакии (всего в Словакии в суверенной истории проводилось два мировых форума).

Примечательно, что Марко Анттила в течение сезона, мягко говоря, не блистал в составе «Йокерита» результативностью, а на чемпионате мира забросил четыре шайбы, причем все были сверхважными: в играх со Швецией, Россией, Канадой.

Канада — Финляндия — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 — Теодор (Манта, Маккэн, 10.02). 1:1 — Анттила (Маннинен, Оямяки, 22.35 — бол.). 1:2 — Анттила (Савинайнен, 42.45). 1:3 — Песонен (Тюрвяйнен, 55.54).

Нереализованный буллит: Каски (5.28, Финляндия).