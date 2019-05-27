На президентских выборах в Литве победил Гитанас Науседа

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В воскресенье, 26 мая, в Литве состоялcя второй тур выборов президента и европарламентариев, пишет delfi.lt.

Количество избирателей, которые во втором туре проголосовали за экономиста Науседу, увеличилось примерно в два раза. Его соперница Ингрида Шимоните получила 32,86% голосов.

- Я надеюсь, что спустя какое-то время победившими будут чувствовать себя все жители Литвы, которым я благодарен за поддержку, - прокомментировал результаты голосования в воскресенье вечером Гитанас Науседа. Он добавил, что будет стараться работать с парламентом и правительством.

- Я надеюсь, что нам удастся вместе с другими органами власти найти те точки соприкосновения с одной целью - чтобы в Литве было лучше жить, чтобы в Литве увереннее чувствовал себя каждый человек, чтобы в Литве было больше взаимопомощи, меньше издевательств, чтобы прекрасно уживались между собой старый и молодой, более состоятельный и менее состоятельный, житель окраины и житель центра или столицы, - сказал Науседа.