В Шкловском районе легковушка съехала в кювет и перевернулась - водителя спасли работники МЧС

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О ДТП на дороге между деревнями Добрейка и Лотва в Шкловском районе спасателям сообщили в воскресенье, 26 мая в 15.24, рассказали в пресс-службе МЧС. Подразделения МЧС, которые прибыли на место, увидели в кювете автомобиль «Пежо 406». Выяснилось, что водитель съехал с дороги, несколько раз перевернулся и оказался заблокированным в салоне. Вместе с ним в автомобиле на переднем сиденье ехал пассажир - он покинул автомобиль сам.

Спасатели деблокировали водителя с помощью специального инструмента и передали его бригаде медиков. И водителя и пассажира госпитализировали в районную больницу с травмами.