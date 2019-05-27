В убийстве бизнесмена из Березино обвиняют мужчин, уже осужденных за другое преступление

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Следственный комитет и МВД объявили о том, что завершено расследование громкого дела об убийстве бизнесмена из Березино, совершенного в 2016 году.

Во время расследования другого преступления, убийства менеджера Андрея Косяка, следователи получили информацию о том, что обвиняемые - Ростислав Светчиков и Алексей Синькевич - причастны к убийству бизнесмена из Березино.

В сентябре прошлого года за убийство менеджера Косяка их приговорили к 23 и 24 годам лишения свободы. Кстати, тело Косяка нашли уже после приговора. Сейчас они признаны обвиняемыми еще и по делу об убийстве бизнесмена из Березино. При этом совершение убийства вменяется одному из них.

Напомним, 26 сентября 2016 года на выезде из Березино нашли горящий автомобиль Audi Q5. В кресле водителя находилось тело предпринимателя Сергея Метельского. Мужчина занимался недвижимостью, официально был оформлен в Минске как ИП. До этого долгое время работал в Борисове в ДФР.

Расследование жестокого убийства предпринимателя находилось на личном контроле Лукашенко. Раскрытие этого преступления президент называл «делом чести».

- Это вопрос чести. Я предупреждал и руководителя МВД: он пообещал раскрыть это уголовное дело. Вы должны обращать внимание на подобные дела, - говорил Лукашенко в 2017 году.