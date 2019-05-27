2019-05-27T11:18:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Крупском районе егерь получил огнестрельное ранение в голову

В него выстрелили в лесу в ответ на просьбу предъявить документы на оружие
Полина СВЕТЛОВА
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Стрелявшего задержали сотрудники милицииСтрелявшего задержали сотрудники милицииФото: Павел МАРТИНЧИК
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Вечером 26 мая инспектор Борисовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира и егерь Крупского подразделения Белорусского общества охотников и рыболовов в лесу возле деревни Великие Жаберичи Крупского района встретили мужчину с охотничьим ружьем в руках. На просьбу предъявить документы на оружие мужчина не ответил - он выстрелил из охотничьего ружья в голову егерю и скрылся, сообщили в Следственном комитете.

Следственно-оперативная группа изъяла с места преступления стреляную гильзу, патрон и другие вещественные доказательства.

Пострадавшего егеря госпитализировали в тяжелом состоянии, он в реанимации.

Стрелявшего позже задержали сотрудники УВД Минского облисполкома, пишет belta.by. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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