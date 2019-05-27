2019-05-27T12:27:37+03:00
Общество
КП Беларусь

1,6 промилле алкоголя. ГАИ задержала пьяного маршрутчика на трассе М1

В маршрутке в момент остановки находились два пассажира
Ирина АВИДОВА
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Водитель маршрутного такси сел за руль пьяным. Фото: brest.mvd.gov.byВодитель маршрутного такси сел за руль пьяным. Фото: brest.mvd.gov.by
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26 мая днем инспекторы ГАИ задержали на трассе М1 в Ивацевичском районе водителя такси. Мужчина оказался пьян.

- Около 12.00 часов в оперативно-дежурную службу ГАИ поступило сообщение, что из Минска выехала маршрутка, водитель которой, предположительно, находится в состоянии опьянения, - говорится в сообщении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Уже через полчаса сотрудники ГАИ М1 остановили микроавтобус Volkswagen Crafter (маршрутное такси сообщением Минск - Пинск) на 151-м километре трассы Брест - Минск - граница РФ.

В выдыхаемом воздухе 46-летнего водителя из Пинского района оказалось 1,6 промилле алкоголя.

На водителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 18.16 КоАП Беларуси ("Управление ТС лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения").

В маршрутке в момент остановки находились два пассажира.

ГАИ просит участников дорожного движения, в случае если есть подозрение, что за руль транспортного средства садится нетрезвый водитель, не оставаться равнодушными и сообщать о данных фактах по телефону 102.

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