Один спасал второго: в Климовичском районе утонули два брата. Одному 6 лет, второму 11

В этот же день утонула 13-летняя девочка

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На водохранилище около деревни Соболевка Климовичского района 26 мая нашли тело шестилетнего мальчика, а позже - тело его 11-летнего брата. Место, где утонули дети, ограждено металлическим забором, поэтому, скорее всего, один из мальчиков поскользнулся на плите и упал в воду. А другой его спасал. На берегу был велосипед братьев.

Еще одно ЧП случилось в Климовичском районе. В РОВД сообщили, что на берегу технического карьера обнаружено тело 13-летней девочки.

- Установлено, что в этот день погибшая находилась на берегу с двумя своими знакомыми - 11 и 12 лет, - сообщает официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Девочка поскользнулась и упала в воду, потянув за собой 11-летнего мальчика. 12-летний мальчик, который остался на берегу, смог вытащить из воды товарища. Девочку им спасти не удалось: она оказалась на большой глубине. Мальчики позвали на помощь мужчину, который был недалеко. Он достал из водоема тело девочки без признаков жизни.