23-летний парень утонул в реке Цна в Лунинецком районе

Молодой человек купался в запрещенном месте. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

На следующий день его тело обнаружили в 20 м от предполагаемого места трагедии

Изменить размер текста: A A

Несчастный случай произошел вечером 25 мая вблизи агрогородка Дятловичи. Житель агрогородка Бостынь решил искупаться в реке. Во время купания в реке Цна утонул 23-летний парень, сообщил belta.by официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.

Молодого человека унесло течением, выбраться из воды самостоятельно он не смог. Очевидцы сообщили в милицию, мужчину искали сотрудники Общества спасания на водах.

- Водолазы 26 мая в 10.55 обнаружили тело погибшего примерно в 20 м от предполагаемого места трагедии. Молодой человек купался в запрещенном для этого месте, - сказали в областной организации ОСВОД.