2019-05-27T14:10:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В аварии под Зельвой погиб младенец

Малыша с травмами доставили в больницу, но спасти его не удалось
Полина СВЕТЛОВА
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Водитель отвлекся, дважды задел обочину и машина перевернулась. Фото: ГАИ ГродноВодитель отвлекся, дважды задел обочину и машина перевернулась. Фото: ГАИ Гродно
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Смертельное ДТП произошло на дороге Мосты - Ружаны в воскресенье, 26 мая. Минивэн «Опель» ехал в сторону Зельвы, за рулем был 35-летний мужчина, рассказали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Во время движения водитель по каким-то причинам отвлекся от управления - минивэн сначала зацепил одну обочину, затем вторую, а после перевернулся. В машине ехал и маленький ребенок 2019 года рождения. Малыша с травмами доставили в больницу, но спасти его не удалось. Известно, что ребенок сидел в детском удерживающем кресле.

В ГАИ напоминают, что перевозить детей до 12 лет нужно в специально удерживающем устройстве, которое соответствует весу и росту ребенка. Пассажиры в автокресле должны быть зафиксированы ремнями безопасности.

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