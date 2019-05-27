Задержанному под Минском вору в законе предъявили обвинение

"Вор в законе" и его подельники находятся под стражей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мужчина приезжал в Беларусь по поддельному паспорту и по нему же приходил в казино

Изменить размер текста: A A

Вора в законе по прозвищу Рашад Гянджинский и его подельников задержали 23 ноября в одном из гостиничных комплексов Минского района.

В арендуемом домике и их личном автомобиле нашли пистолет Макарова, пистолет ТТ, 14 боевых патронов и гашиш. Было возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми признали 41-летнего уроженца Азербайджанской Республики, его 42-летнего соотечественника и 35-летнего уроженца Брестской области, рассказали в УСК по Минской области.

Следствие установило, что влиятельный в преступных кругах младший выходец из Азербайджанской Республики не раз привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений. Он использовал поддельный российский паспорт на имя вымышленного человека для пересечения границы Беларуси и для посещения разных игорных заведений Минска.

По результатам расследования троим мужчинам предъявлены обвинения по следующим статьям: использование заведомо подложного документа, повторно; незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия и боеприпасов, группой лиц по предварительному сговору, незаконные приобретение, хранение, ношение и перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов, группой лиц по предварительному сговору; незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств; незаконные без цели сбыта приобретение, хранение и перевозку наркотических средств.

Все трое находятся под стражей.

КТО ЕСТЬ КТО

По информации ГУБОПиК, Рашад Мамед оглы Исмаилов (Рашад Гянджинский) - это так называемый смотрящий за азербайджанской диаспорой Украины. Рашад Мамед оглы Исмаилов и задержанные участники его преступной группы не раз привлекались к административной и уголовной ответственности в России и Украине. Они были фигурантами уголовных дел, возбужденных по фактам совершения корыстно-насильственных преступлений в отношении бизнесменов - выходцев из Азербайджана, которые владеют торговыми центрами и оптовыми рынками в различных регионах России и Украины