2019-05-27T15:47:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Мужчина пытался сбежать из Гомельской туббольницы, спускаясь по простыням, но сорвался и погиб

Пациенту было 60 лет
Полина СВЕТЛОВА
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Мужчина сорвался с 3-го этажаМужчина сорвался с 3-го этажаФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Странный случай произошел вечером воскресенье, 26 мая. Как сообщают «Сильные новости», 60-летний пациент закрытого отделения Гомельской туббольницы упал с 4-го этажа и разбился насмерть.

Покинуть здание больницы пациент почему-то решил не совсем стандартным способом: он соорудил из больничных простыней канат и по нему пытался выбраться из окна. Но, к сожалению, мужчина упал и разбился насмерть. Официальных комментариев об этом инциденте пока нет.

Похожий случай произошел 3 января 2017 года в Лунинце. Жена закрыла выпившего мужа в квартире и ушла. Мужчина с заточением мириться не захотел - связал простыни и начал спускаться с 4-го этажа. Мужчину доставили в реанимацию с ЧМТ и переломами.

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