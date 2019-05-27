В Гродно ищут водителя легковушки, который сбил на переходе человека

У пострадавшего есть проблемы со зрением, но дорогу он переходил на разрешающий сигнал светофора

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Наезд произошел утром 26 мая у одного из магазинов по проспекту Янки Купалы в Гродно, рассказали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Пешеход, у которого есть инвалидность по зрению, перебегал дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент его сбила легковая машина, которая поворачивала налево. Водитель с места происшествия скрылся, но авария попала на запись камер видеонаблюдения.

- Мы устанавливаем личность водителя и регистрационные знаки автомобиля. Наезд был совершен автомобилем серебристого цвета, предположительно «Дачиа Логан» или «Рено Логан», - добавили в ГАИ. Очевидцев случившегося или тех, у кого есть какая-то информация, просят позвонить по номеру 102.