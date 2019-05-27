Прокуратура нашла нарушения в работе с раздельным сбором мусора в Минске

Мусор сортируют не на всех площадках, вывозят не вовремя, а местами возле мусорных контейнеров можно заметить грызунов

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Прокуратура Минска изучила, как исполняется законодательство об обращении с мусором, и нашла немало нарушений. На некоторых мусорных площадках не организован сбор и разделение мусора по видам, не вовремя вывозятся мусор и обрезанные ветки. Площадки для крупногабаритного мусора часто убирают не своевременно, а рядом с мусороприемными камерами можно заметить грызунов. Иногда контейнеры для сбора вторресурсов стоят на зеленой зоне, тротуарах.

Прокуратура посчитала, что в некоторых дворах жителей недостаточно информируют о видах отходов, которые перерабатываются. Это приводит к неправильному сбору отходов. В том числе - к смешиванию полимерных отходов с другими при перевозке.

В прокуратуре обратили внимание еще на одну проблему: в Минске не полностью отошли от практики строительства домов с мусоропроводами, которые после ввода дома в эксплуатацию часто заваривали.

Не определена площадка для нового полигона твердых бытовых отходов в Минске.

Прокуратура внесла в адрес исполкомов пять представлений, направила четыре информационные записки, вынесла три предписания, составила десять административных протоколов в отношении десяти должностных лиц служб ЖКХ, УП «Спецкоммунавтотранс» и других организаций.

В прокуратуре требуют разработать и утвердить программу по обращению с отходами в столице, разработать и утвердить документы для строительства нового полигона твердых бытовых отходов, завершить строительство предприятия по сортировке бытовых отходов в районе полигона «Тростенецкий», размещать во дворах многоквартирной застройки контейнерные площадки для раздельного сбора ТКО, постоянно следить за санитарным состоянием таких площадок.