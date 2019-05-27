В Минске ищут 30-летнего парня, он инвалид третьей группы

Если вы знаете, где находится Артур, позвоните по номеру 7733 (для всех мобильных операторов) или 102. Фото: ПСО "Ангел"

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Артур Барисевич пропал 17 мая: вышел из дома по улице Есенина, 61 и не вернулся. О том, где он находится, до сих пор ничего неизвестно.

Приметы молодого человека: рост 187 см, худощавое телосложение, глаза серо-голубые (на левом глазу имеется коричневое пятно), волосы темно-русые.

Артур хромает на левую ногу, у него косоглазие на левый глаз. Молодой человек – инвалид 3-й группы, страдает ДЦП.

Был одет в синие брюки, синие туфли, майку синюю в черно-белую полоску, куртку серую укороченную. С собой у него была сумка для ноутбука (но без компьютера) черного цвета.

Разыскивается сотрудниками Московского РУВД столицы.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем мужчине, просят сообщить по номерам телефонов ПСО «Ангел»: 7733 (для всех мобильных операторов), 8 033 666−60−33 или 8 033 666−68−56. Либо в милицию на общий номер 102.