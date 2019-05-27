Девятиклассник угнал «Жигули» и протаранил на них новенький забор

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Автоугон произошел на днях в агрогородке Крапивно на Оршанщине, сообщают о происшествии в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Местный житель, считая, что на такую машину как его «ВАЗ-2101» 1973 года выпуска никто не позариться, по обыкновению, оставлял машину незапертой и с ключами в замке зажигания. Так сделал и накануне угона, но утром машины рядом с домом не обнаружил. Сельчанин решил пройтись по деревне в поисках своей «копейки» и примерно в паре километров от дома увидел-таки легковушку – торчащую из металлического забора.

– Пострадавший мужчина сообщил об угоне в милицию. И вскоре угонщик был найден, – рассказали в пресс-службе.

Оказалось, что угнать авто среди ночи решился сельский школьник. Сначала девятиклассник примерно в 02.00 часов залез в чужую машину из любопытства, но увидев ключи уже вставленные в замок зажигания решил прокатиться. 16-летний парень стал лихачить на деревенских улицах и в какой-то момент не справился с управлением и врезался в ограждение из металлопрофиля. С места аварии водитель скрылся, но его вскоре вычислили.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело, назначен ряд криминалистических экспертиз.