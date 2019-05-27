Погода в Беларуси на 28 мая: до +26, но дожди и сильный ветер

Обеденный перерыв в этот день лучше провести на улице. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Изменить размер текста: A A

Последние майские дни порадуют белорусов довольно теплой погодой. Так по прогнозу синоптиков вторник, 28 мая, выдастся теплым особенно – на юго-востоке республики, транслирует belta.by информацию Белгидромета.

Однако еще ночью и рано утром местами по стране и на большей части западных регионов пройдут небольшие дожди и даже грозы, что не может не порадовать дачников и горожан с огородами. Температура в ночное время будет колебаться от +11 до +17 тепла.

Большая влажность и теплая погода с температурными перепадами приведут к тому, что еще ночью и рано утром будет туманно – водителям стоит быть внимательными на дорогах.

А вот днем уже метеорологи не обещают дождливой погоды, воздух в это время прогреется до +20 – +26 выше ноля. Особенно жарко в этот день будет в юго-восточных районах Беларуси: около +28 градусов. Хотя сильную жару во вторник белорусы, скорее всего, не почувствуют из-за порывистого ветра: днем порывы будут около 5 – 10 метров в секунду, с усилением до 14 метров в секунду.

Загорать на майском солнце еще не получится, а вот выйти на обеденный перерыв во двор, чтобы съесть ссобойку на воздухе, пожалуй, стоит.