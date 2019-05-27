2019-05-27T20:29:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пожарные тушили в Витебске дом, который загорелся после того, как таксист врезался в столб ЛЭП

Люди не пострадали
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель не справился с управлением и врезался в дом. Фото: МЧС.Водитель не справился с управлением и врезался в дом. Фото: МЧС.
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ЧП произошло в областном центре в воскресенье, 26 мая, информируют в пресс-службе УМЧС Витебской области.

Рано утром, примерно в 05.30 часов в дежурную службу МЧС Витебска на номер «101» поступил звонок о пожаре в частном доме на проспекте Куйбышева.

Прибывшие на место возгорания спасатели обнаружили, что пожар начался из-за повреждения опоры линии электропередач. Водитель такси не справился с управлением и протаранил столб, который рухнул, оборвав провода. По всей видимости, произошло короткое замыкание и провода, упавшие на крышу стали причиной возгорания.

Водитель в аварии не пострадал. Фото: МЧС.

Водитель в аварии не пострадал. Фото: МЧС.

– Когда начался пожар, в доме находилась 38-летняя горожанка. Женщина вышла из дома сама, еще до приезда подразделений МЧС, она не пострадала, – уточнили в пресс-службе.

Так же самостоятельно выбрался из поврежденного авто и таксист, мужчина, к счастью, не пострадал в этой серьезной аварии. Причина ДТП еще выясняется.

Что касается урона от пожара: то огнем повреждена кровля, потолочные перекрытия, а также стены и имущество в доме.

Огонь повредил кровлю, потолочные перекрытия, а также стены и имущество в доме. Фото: МЧС.

Огонь повредил кровлю, потолочные перекрытия, а также стены и имущество в доме. Фото: МЧС.

По факту будет проведена проверка.

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