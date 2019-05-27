2019-05-27T21:33:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Мама сказала, что ребенка увел неизвестный мужчина, но на видео она была одна»: в Лепеле расследуют гибель 3-летнего мальчика

Тело ребенка нашли в гараже рядом с домом
Надежда БУТОВИЧ
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Милиция, водолазы и МЧС искали мальчика в парке и на дне реки, но оказалось, что тело ребенка было в сарае рядом с домом. Фото-иллюстрация: pixabay.com.Милиция, водолазы и МЧС искали мальчика в парке и на дне реки, но оказалось, что тело ребенка было в сарае рядом с домом. Фото-иллюстрация: pixabay.com.
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Трагедия произошла в Лепеле в понедельник, 27 мая, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Примерно в 08.30 часов по номеру «102» в милицию позвонила 24-летняя горожанка. Молодая мама сообщила, что ее сын 2016 года рождения исчез, пока они вместе гуляли в парке. При этом женщина не только сообщила о пропаже малыша, но предположила, что ребенка похитили. Она даже подробно описала приметы мужчины, который будто бы украл мальчика.

– В считанные минуты по тревоге был поднят весь личный состав Лепельского РОВД. Сотрудники тщательно обследовали парк, прилегающую территорию, окрестности. Опрашивались очевидцы, ребенка искали рядом с водоемами. Береговую линию озера и реку исследовали сотрудники МЧС, дно реки проверяли водолазы, – рассказали о подробностях поиска правоохранители.

Однако изучая камеры видеонаблюдения, милиционеры смогли установить маршрут мамы в этот день. И оказалось, что в парк она пришла одна, без ребенка. Поэтому поиски велись и дома, где проживала семья.

– Сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили тело мальчика в хозяйственной постройке рядом с домом, – сообщили в УВД. – Место происшествия было тщательно исследовано. Назначен ряд экспертиз и других процессуальных действия для выяснения причины и обстоятельств гибели 3-летнего ребенка.

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