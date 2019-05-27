2019-05-27T21:47:04+03:00
Политика
КП Беларусь

Макей пригласил Лаврова посетить Евроигры в Минске

Главы дипведомств провели встречу в Москве
Надежда БУТОВИЧ
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Владимир Макей и Сергей Лавров провели переговоры в Москве. Фото: МИД.Владимир Макей и Сергей Лавров провели переговоры в Москве. Фото: МИД.
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В понедельник, 27 мая, во время рабочей поездки в Москву прошла встреча Владимира Макея и Сергея Лаврова, информируют в пресс-службе белорусского дипведомства.

Главы МИДов во время переговоров рассмотрели главные направления отношений двух стран, обсудили взаимодействие в вопросе дальнейшего продвижения интеграционных процессов в ЕАЭС, а также на территории СНГ и в рамках ОДКБ. А, кроме того, – вектор белорусско-российского сотрудничества на международной политической арене.

– Обе стороны в итоге подтвердили свою приверженность в дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции в союзном формате, – пояснили в пресс-службе. – Обсуждалась и работа над программой действий согласно положениями договора о создании Союзного государства. А также согласовано проведение праздничных мероприятий в обоих дипведомствах к 20-летнему юбилею подписания договора о Союзном государстве, в том числе, на высшем уровне.

Во время переговоров Макей и Лавров заговорили о шестом Форуме регионов Беларусь-Россия (Прим.: Форум пройдет в Санкт-Петербурге в июле этого года), который в 2019 году пройдет под знаком гуманитарного и образовательного взаимодействия. Отдельно обсуждался вопрос региональной и международной безопасности – в связи с непрестанным ростом напряженности обстановки в мире.

– В итоге стороны удовлетворенно констатировали общность позиций Беларуси и России по наиважнейшим вопросам международной повестки дня. Была отмечена успешная координация взаимодействия в формате международных организаций и межгосударственных объединений, – подытожили в МИДе.

Завершая встречу, Владимир Макей пригласил своего российского коллегу посетить Беларусь во время II Европейских игр, которые примет Минск.

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