2019-05-27T22:12:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ДТП в Минске: Фура притерла на повороте «Мерседес» к обочине и перекрыла всю улицу

Авария произошла на улице Козлова
Надежда БУТОВИЧ
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Фура прижала внедорожник на повороте. Фото: Артем Базаров.Фура прижала внедорожник на повороте. Фото: Артем Базаров.
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Очевидцы сообщают «Комсомолке» о ДТП, которое произошло в белорусской столице вечером в понедельник, 27 мая.

Два автомобиля столкнулись в Минске при параллельном съезде с площади Змитрока Бядули на улицу Козлова. Как видно на фото легковой Mercedes GL двигался в крайней правой полосе. Параллельно на поворот «заходил» большегруз Renault. Фура прошла бы на закруглении, но зацепила полуприцепом универсал, который шел «в хвосте».

– Из-за того, что фура «Рено» прижала внедорожник «Мерседес» к бордюру, на этом участке буквально образовался транспортный коллапс. Дорога перекрыта машинами полностью, и другим авто приходится объезжать место ДТП по трамвайным путям, – рассказали очевидцы.

ГАИ проводит проверку по факту ДТП. Фото: Артем Базаров.

ГАИ проводит проверку по факту ДТП. Фото: Артем Базаров.

По фотографиям трудно определить, кто виноват в произошедшем столкновении: водитель «Мерседеса», который хотел проскочить и не учел ни габариты фуры, ни размеры своего авто, или дальнобойщик, который на своей фуре в центре Минска оказался, как слон в посудной лавке?..

По факту ДТП проводится проверка.

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