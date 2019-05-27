ДТП в Минске: Фура притерла на повороте «Мерседес» к обочине и перекрыла всю улицу

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Очевидцы сообщают «Комсомолке» о ДТП, которое произошло в белорусской столице вечером в понедельник, 27 мая.

Два автомобиля столкнулись в Минске при параллельном съезде с площади Змитрока Бядули на улицу Козлова. Как видно на фото легковой Mercedes GL двигался в крайней правой полосе. Параллельно на поворот «заходил» большегруз Renault. Фура прошла бы на закруглении, но зацепила полуприцепом универсал, который шел «в хвосте».

– Из-за того, что фура «Рено» прижала внедорожник «Мерседес» к бордюру, на этом участке буквально образовался транспортный коллапс. Дорога перекрыта машинами полностью, и другим авто приходится объезжать место ДТП по трамвайным путям, – рассказали очевидцы.

ГАИ проводит проверку по факту ДТП. Фото: Артем Базаров.

По фотографиям трудно определить, кто виноват в произошедшем столкновении: водитель «Мерседеса», который хотел проскочить и не учел ни габариты фуры, ни размеры своего авто, или дальнобойщик, который на своей фуре в центре Минска оказался, как слон в посудной лавке?..

По факту ДТП проводится проверка.