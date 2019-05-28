Мужчина хотел спуститься из окна больницы по простыням, но сорвался и погиб

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Трагедия случилась в Гомельской областной туберкулезной клинической больнице. 63-летний пациент хотел выбраться из окна и спуститься с четвертого этажа по связанным простыням. Но, к сожалению, воплотить этот план ему не удалось. В какой-то момент мужчина сорвался и погиб. Как передает belta.by, почему он решил спуститься из окна по простыням, пока неизвестно. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.