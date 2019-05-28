Европейское ралли на электромобилях приедет в Беларусь Фото: Архив "КП"

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Участники Электромобильного марафона, который стартовал 27 мая из Монте-Карло в Монако, 2 июня пересекут белорусско-польскую границу, посетят города Брест, Мир и прибудут в Минск.

В целом участникам гонки предстоит преодолеть 4300 км по маршруту: Монако - Франция - Италия - Сан-Марино - Хорватия - Венгрия - Словакия - Польша - Беларусь - Россия. Конечной точкой Электромобильного марафона станет Санкт-Петербург, куда участники соревнований прибудут 6 июня.

Одним из мест посещения участниками Электромобильного марафона является Республиканский полигон для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН Беларуси, где предусмотрены церемония встречи, выставка электротранспорта производства Беларуси. Зарубежные гости смогут ознакомиться с направлениями научной деятельности института, его материально-технической базой, а также с разработками ученых в области развития электротранспорта, рассказали KP.BY организаторы.

Планируется, что электромобили, созданные в Объединенном институте машиностроения НАН Беларуси, станут неофициальными участниками гонки и проследуют по дорогам Беларуси с номерами участников Электромобильного марафона.

Задекларированная миссия Электромобильного марафона - обратить внимание европейской и мировой общественности на проблемы защиты окружающей среды, популяризировать транспортные средства с нулевыми выбросами в атмосферу, а также способствовать развитию инфраструктуры по обслуживанию электромобилей в Европе.