В Лепеле взорвалась пристройка к дому

Сам дом при этом остался пригоден для проживания

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Взрыв прогремел днем в понедельник, 27 мая. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что взорвалась блочная пристройка к дому по улице 1-я Сенная в Лепеле. Как сообщает belta.by, разрушены три стены и потолочное перекрытие, а в примыкавшей к пристройке кухне повреждено потолочное перекрытие и имущество. В самой пристройке располагались санузел и котельная.

В результате взрыва пострадали 72-летний хозяин дома и его жена. Они находятся в больнице с ожогами различной степени тяжести.