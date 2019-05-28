2019-05-28T09:56:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мама убитого в Лепеле мальчика училась на психолога и нигде не работала

Она успела забеременеть от нового сожителя, которого 2-летний Ярослав называл папой
Павел МИЦКЕВИЧ
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Мама убитого в Лепеле мальчика училась на психолога и нигде не работала. Фото: nn.byМама убитого в Лепеле мальчика училась на психолога и нигде не работала. Фото: nn.by
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Стали известны некоторые подробности из жизни матери убитого в Лепеле ребенка. Мама Алёна заочно училась на психолога в Витебске, некоторое время жила там с мужем, родился мальчик Ярослав. Вскоре пара разошлась, и Алёна ушла к сожителю Андрею, от которого тоже забеременела. А Ярославу, который жил с мамой, исполнилось уже 2 года и 8 месяцев.

По сведениям nn.by, одни родственники обвиняют в злоупотреблении алкоголем Алёну, другие - ее бывшего мужа. О новом сожителе молодой матери плохо не отзываются: Андрей работает в лесхозе, Ярослав его даже называл папой. По словам родственников, в тот день, когда нашли тело ребенка, Андрей уезжал в командировку, а Алёна нигде не работала - была в декрете.

Напомним, по подозрению в убийстве ребенка задержаны его 23-летняя мать и ее сожитель.

- Утром 27 мая женщина обратилась в милицию и рассказала, что ее сын пропал в парке. Во время поисков ребенка выяснилось, что мать дала ложные сведения о факте исчезновения ее сына. При изучении записей камер видеонаблюдения установлено, что в парке женщина была одна, - говорится в информации Следственного комитета. - В ходе осмотра жилья заявительницы в одной из построек было обнаружено тело мальчика без признаков жизни.

Здесь нашли тело ребенка. Фото: СК

Здесь нашли тело ребенка. Фото: СК

Следователи нашли следы криминального характера гибели ребенка. Точная причина смерти мальчика пока не названа - проводится судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело за убийство заведомо малолетнего. С задержанной парой проводятся следственные действия.

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