2019-05-28T11:12:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебский зоопарк принесли лисенка, он оказался бешеным

Все, кто с ним контактировал, получают медицинскую помощь
Яна ПТИЧКИНА
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В Витебский зоопарк принесли лисенка, он оказался бешеным. ФОТО: pikabu.ruВ Витебский зоопарк принесли лисенка, он оказался бешеным. ФОТО: pikabu.ru
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На прошлой неделе двое местных жителей принесли в Витебский зоопарк найденного лисенка. Но через два дня он умер, после чего выяснилось: животное больно бешенством. Принесшие лисенка витебляне, а также одна из работниц зоопарка проходят лечение.

- В настоящее время все, кто мог контактировать с животным, получают необходимую медицинскую помощь, - цитирует belta.by Светлану Синкевич, заведующую отделом эпидемиологии Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

Специалисты напоминают: если вы контактировали с бешеным животным, обязательно обратитесь за помощью. Иначе возможен летальный исход. Главные источники бешенства - это дикие животные, в первую очередь лисы, енотовидные собаки и волки. Заражение бешенством происходит через слюну.

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